Москва, , 10:54 — REGNUM Доля автомобилей с дизельными двигателями в общем объёме продаж новых легковых автомобилей в России по итогам 2020 года составила 7,5%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По оценкам экспертов, в прошедшем году в России было продано 111 тыс. новых легковых автомобилей с дизельными двигателями, что на 20% меньше уровня продаж 2019 года. Падение продаж автомобилей на дизельном топливе оказалось боле существенным, чем среднее по рынку новых легковых автомобилей (около 9%). Соответственно, доля автомобилей с дизельными двигателями в общем объёме продаж сократилась с 8,5% в 2019 году до 7,5% в 2020 году.

Самой популярной маркой легковых автомобилей с дизельными двигателями в России остаётся BMW — в 2020 году было продано 30,4 тыс. автомобилей этой марки. Также в число крупнейших поставщиков дизельных автомобилей в Россию по итогам 2020 года вошли Mercedes-Benz (14,5 тыс. автомобилей), Toyota (13,7 тыс.), Volkswagen (8,6 тыс.) и Renault (6,4 тыс.).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года продажи новых грузовиков в России упали на 15,9% в годовом исчислении.

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