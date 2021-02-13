Москва, , 09:51 — REGNUM Приложения для экономии заряда батареи, очистки памяти и некоторые программы других типов могут негативно повлиять на качество работы смартфона. Об этом сообщается в материале «Российской газеты».

Обозреватели издания выделили пять типов приложений, которые могут ухудшить работу мобильных устройств. К первому типу таких приложений относятся программы-определители номера. Многие из таких программ требуют доступа к адресной книге и другим данным, которые могут быть переданы третьей стороне.

Ко второму типу вредных приложений отнесены программы, которые должны экономить заряд батареи. Как правило, такие приложения не дают никакого эффекта, но используются для показа рекламы. Схожие проблемы есть и у программ другого типа, предназначенных для очищения памяти смартфона.

Потенциально вредными могут быть и приложения для активации фонарика. Эксперты рекомендуют использовать инструмент, встроенный в операционную систему. К последнему типу нежелательных приложений отнесены сторонние сканеры QR-кодов и документов. Вместо сторонних программ рекомендуется использовать инструменты, встроенные в приложение камеры.

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