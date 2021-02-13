Киев, , 09:09 — REGNUM Пятьдесят воздушных судов, в числе которых новейшие самолеты Ан-132D и Ан-178, были исключены из государственного реестра гражданских воздушных судов Украины. Об этом свидетельствует соответствующий приказ государственной авиационной службы Украины, опубликованной пресс-службой Госавиаслужбы.

Данные суда были исключены из соответствующего перечня в связи с тем, что они не имели летной годности в течение двадцати четырех месяцев, и уполномоченный орган по вопросам гражданской авиации (Госавиаслужба) на протяжении двадцати четырех месяцев не имел доступа к воздушным судам для осуществления контроля за их летной пригодностью и эксплуатацией.

Ан-132D с регистрационным номером UR-EXK, заводским номером 001 и Ан-178 с регистрационным номером UR-EXP и заводским номером 001 принадлежат государственному предприятию «Антонов». Также в данном перечне значится самолет Ан-158 с регистрационным номером UR-EXJ и заводским номером 01−02, также принадлежащий ГП «Антонов».

Согласно информации, опубликованный на сайте государственного предприятия «Антонов», Ан-132 — легкий транспортный самолет, являющийся модернизацией известного транспортного самолета Ан-32. Самолет характеризуется увеличенной грузоподъемностью, большей дальностью полета, высокой топливной эффективностью и пониженным уровнем шума и вредных выбросов. Самолет предназначен для полетов на ближнемагистральных (полеты до 2,5 тысяч км) и среднемагистральных маршрутах (от 2,5 до 6 тысяч км).

Ан-178 — средний транспортный самолет, призванный заменить транспортный самолет предыдущего поколения Ан-12. Самолет по составу планера и бортового оборудования на 50−60% унифицирован с пассажирскими самолетами Ан-148 и Ан-158. «Антонов» определяет предназначение данного самолета для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, транспортировки материальных средств, почты и других грузов на поддонах общей грузоподъемностью до 18 т. В условиях чрезвычайных ситуаций Ан-178 также может использоваться для эвакуации населения из зоны стихийного бедствия, транспортировки раненых на стандартных носилках и десантирования спасательных команд.