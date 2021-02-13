Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Американская компания Facebook готовится к запуску производства умных часов (smart watch). Об этом сообщает The Information со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, доминирующая на рынке социальных сетей компания рассчитывает запустить новое производство в 2022 году. Умные часы от Facebook будут выполнять роль фитнес-браслетов, а также поддерживать функции контроля медицинских показателей.

В последние годы компания Facebook начинает активно заниматься производством собственных гаджетов. В частности, Facebook запустила производство гарнитур виртуальной реальности Oculus и устройств для видеосвязи Portal.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года аналитики Research and Markets представили прогноз, согласно которому рынок промышленных носимых устройств будет расти в среднем на 15% в год до 2027 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты прогнозируют быстрый рост рынка промышленной носимой электроники