Гавана, , 01:21 — REGNUM Масштабный технический сбой в работе мобильной связи и интернета произошел на всей территории Кубы, 12 февраля сообщает на своей странице в Twitter телекоммуникационная компания ETECSA.

В заявлении отпечатается, что доступ к услугам восстановлен. Компания принесла извинения за случившееся.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января были зафиксированы сбои в работе операторов связи в нескольких городов России.

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