Берлин, , 15:05 — REGNUM Премьера нового Mercedes-Benz C-Class с индексом W206 состоится 23 февраля 2021 года. Видео с автомобилем размещено на YouTube-канале Mr. Benz.

Часть кузова Mercedes-Benz C-Class нового поколения скрывает чёрно-белая камуфляжная плёнка, однако приборную панель и мультимедийный комплекс автопроизводитель скрывать не стал.

Стоит отметить, что «приборка» теперь выведена на отдельный планшет, а большую часть центральной консоли занимает сенсорный дисплей информационно-развлекательного комплекса.

На данный момент известно, что новая модель будет изготовлена на модульной платформе MRA. В качестве силовой установки у авто будет умеренно-гибридный агрегат во главе с 259-сильным мотором.

Ранее в сети появился видеотизер с новым гиперкаром Mercedes-AMG One, оснащённым гибридным двигателем производительностью более 1200 «лошадей».

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