Токио, , 14:53 — REGNUM Японский автопроизводитель Lexus представит флагманский трёхрядный вседорожник, который станет заменой нынешнему LX. Об этом сообщает портал Motor со ссылкой на председателя совета дилеров Lexus Джона Яконо.

По словам Яконо, модельный ряд компании за последние два года не изменился. В связи с этим дилеры жалуются, что популярность моделей японской марки начинает постепенно уменьшаться. Исправить сложившуюся ситуацию поможет новый трёхрядный вседорожник.

Также автокомпания готовит к премьере обновлённый LS, на который руководство компании возлагает большие надежды. Другой новинкой марки станет рамный вседорожник, по которому нет пока никакой информации.

Также Яконо анонсировал современную систему мультимедиа с сенсорным дисплеем. Ею будут оснащены все будущие модели бренда.

Ранее седан Lexus ES для российского рынка укомплектовали фирменным телематическим комплексом Lexus Connected Services, который предназначен для управления опциями машины через смартфон.

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