Шанхай, Китай, , 14:12 — REGNUM Французский автопроизводитель Citroen проведёт официальную премьеру обновлённой модели C5 на автосалоне в Шанхае в апреле 2021 года. Об этом сообщает «Центральная служба новостей».

Автомобиль будет собран на «тележке» EMP2 и получит гибридный силовой агрегат.

Какой будет экстерьер у нового C5 пока сказать сложно, поскольку на всех опубликованных фотографиях кузов машин скрыт плотным камуфляжем. Однако, по информации представителей французской компании, авто будет выполнено в новом фирменном стиле бренда. Такой дизайн отличается некоторой футуристичностью.

Моторная гамма будущей новинки состоит из 1,6‑ и 1,8-литровых турбированных двигателей производительностью 167 и 204 л. с. Кроме того, ожидается, что рестайлинговая C5 получит гибридный движок на основе 1,8-литрового наддувного мотора.

Ранее стало известно, что фургон Citroen Berlingo второго поколения в России официально представят в марте 2021 года. Продаваться автомобиль будет с двумя вариантами моторов на выбор.

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