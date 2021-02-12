Лапландия, , 13:36 — REGNUM Компания Bentley проводит испытания удлиненной версии Bentayga в Лапландии (Финляндия). Изображения тестируемой модели обнародованы на сайте Motor.es.

Еовый Bentayga LWB Motor.es

На фотографиях представлена модель с матовым корпусом, который особенно выделяется на снегу. Также модель покрыта камуфляжем «Beyond 100», который позволяет разглядеть огромные задние двери внедорожника.

Bentley Bentayga LWB 2022 обладает огромной колесной базой, которая превышает три метра. Ожидается, что длина внедорожника увеличится до 5,35 метра.

В моторной линейке удлиненного внедорожника будет 4,0-литровый битурбированный V8 мощностью 549 л. с., а также мощный 6,0-литровый W12 производительностью 635 л. с., которым оснащен Bentayga Speed.

Ранее компания Bentley проводила тестирование прототипа Bentayga LWB на дорогах Германии.

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