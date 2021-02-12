Токио, , 13:11 — REGNUM Подразделение Honda Performance Development создало мотор для свапа (замены мотора) от Civic Type R. Об этом сообщается на сайте компании.

Агрегат будет продаваться в собранном виде. Двигатель предназначен для установки в машины, которые будут участвовать в гонках.

Новый двигатель K20C1 укомплектован системами впрыска, зажигания, а также датчиками и электронным блоком управления. Кроме того, в комплект входит педаль газа. Ранее менее продвинутый силовой агрегат был доступен только для членов Honda Racing Line и гоночным командам. Теперь же модернизированный двигатель для свапа может приобрести любой желающий.

Двухлитровый турбодвигатель развивает 310 «лошадей» (400 Нм). В Соединённых Штатах цена мотора составит 9 тыс. долларов (660 тыс. рублей).

Ранее немецкое тюнинг-ателье Novitec представило более мощную версию модели McLaren 765LT. Автомобиль набирает «сотню» за 2,8 секунды.

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