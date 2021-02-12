Вашингтон, , 12:11 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford приступил к дорожным тестам нового внедорожника Expedition Timberline, созданной для бездорожья. Снимки автомобиля размещены на сайте Motor1.

Ford Expedition Timberline Motor1

Новинка создана на основе модели Expedition. Больших изменений обновлённой версии внедорожника по сравнению с базовым вариантом ожидать не стоит, тем не менее ряд отличий отметить можно.

Несмотря на камуфляж некоторые детали нового авто можно разглядеть. Так, сзади под бампером установлены двойные выхлопные патрубки, а на крыше можно заметить рейлинги.

Под капотом Timberline функционирует высокопроизводительный мотор EcoBoost V6 рабочим объёмом 3,5 л. На данный момент актуальная модель Expedition оснащена «движком» с двойным турбонаддувом мощностью 400 л. с., однако Timberline может получить более производительный силовой агрегат.

Ранее стало известно, что компания Ford потратит 7 млрд долларов на разработку технологий автономного вождения и 22 млрд долларов на развитие технологий и расширение производства электрокаров.

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