Вашингтон, 12 февраля 2021, 12:11 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford приступил к дорожным тестам нового внедорожника Expedition Timberline, созданной для бездорожья. Снимки автомобиля размещены на сайте Motor1.
Новинка создана на основе модели Expedition. Больших изменений обновлённой версии внедорожника по сравнению с базовым вариантом ожидать не стоит, тем не менее ряд отличий отметить можно.
Несмотря на камуфляж некоторые детали нового авто можно разглядеть. Так, сзади под бампером установлены двойные выхлопные патрубки, а на крыше можно заметить рейлинги.
Под капотом Timberline функционирует высокопроизводительный мотор EcoBoost V6 рабочим объёмом 3,5 л. На данный момент актуальная модель Expedition оснащена «движком» с двойным турбонаддувом мощностью 400 л. с., однако Timberline может получить более производительный силовой агрегат.
Ранее стало известно, что компания Ford потратит 7 млрд долларов на разработку технологий автономного вождения и 22 млрд долларов на развитие технологий и расширение производства электрокаров.
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