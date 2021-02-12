Лос-Анджелес, США, , 11:53 — REGNUM Автосалон в Лос-Анджелесе (Los Angeles Auto Show 2021) перенесён на 19 ноября 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте организаторов мероприятия.

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В нынешнем году автомобильная выставка будет проходить в течение девяти дней в конференц-центре Лос-Анджелеса.

Первоначально проведение автовыставки в Лос-Анджелесе было запланировано на 18−29 ноября 2020 года, затем были названы новые сроки — конец мая 2021 года. Отмечается, что решение отложить автосалон в Лос-Анджелесе во второй раз связано с продолжающейся пандемией коронавируса.

Калифорния по прежнему остаётся «горячей точкой» по коронавирусу, поскольку 10 февраля Департамент здравоохранения Лос-Анджелеса сообщил о 3434 новых случаях.

Ранее автовыставка Chicago Auto Show, которая должна была состояться 11 февраля 2021 года, из-за пандемии коронавируса была перенесена на весну 2022 года.

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