Москва, , 11:37 — REGNUM Роскосмос намерен в ближайшие два года расширить производство гражданской продукции, заявил 12 февраля глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Планируем в ближайшие два года расширить производство высокотехнологичной гражданской продукции», — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, речь идёт о легкорельсовом транспорте, систем управления для беспилотников, силовом оборудовании для ТЭК, медоборудовании, VR-оборудовании для обучения школьников и студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин намерен 15 февраля посетить запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» на космодроме Байконур (Казахстан), которая выведет в космос грузовой транспортный корабль «Прогресс МС-16».

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