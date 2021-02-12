Москва, , 11:15 — REGNUM Компания Chery представила на российском авторынке новую версию Chery Tiggo 8 под названием Prestige, которая оборудована новым мотором. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Chery Tiggo 8 в версии Prestige оснащена 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 л. с. Отмечается, что новый мотор экономичнее прежнего двухлитрового агрегата. В пару новый мотор получил шестиступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями DCT6.

С 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 9,8 с, а расход топлива (АИ-92) составляет 7,6 л на 100 пути в смешанном цикле.

Новинка получила алюминиевые 18-дюймовые литые диски, датчик давления и температуры в шинах, светодиодные фары и задние фонари, датчик света, систему кругового обзора, парктроники, круиз-контроль, датчик дождя, а также зимний пакет и дистанционный запуск мотора.

Ранее стало известно, что Chery начнет продажи в России обновленной версии Tiggo 7 Pro в третьем квартале 2021 года.

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