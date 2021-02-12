Москва, , 11:08 — REGNUM Новосибирский авиационный завод им. Чкалова (НАЗ) ведёт строительство ещё трёх опытных образцов тяжелого ударного беспилотника С-70 «Охотник». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«НАЗ ведет строительство еще трех опытных образцов БПЛА С-70 — второго, третьего и четвертого», — сказал источник.

Он уточнил, что по плану они должны быть последовательно подключены к лётным испытаниям в течение 2022−2023 годов. В конструкцию аппарата внесут изменения по опыту эксплуатации первого «Охотника», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, испытания ударного БПЛА «Охотник» проводятся в различных форматах, включая работу в паре с истребителем Су-57, а также в формате самостоятельного перехватчика воздушных целей.

В январе 2021 года «Охотник» провёл успешные испытания с нанесением бомбового удара по наземной поверхности.

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