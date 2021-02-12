Нижний Новгород, , 10:53 — REGNUM Российская компания «Автоуслуги» из Нижнего Новгорода представила автодом на основе автобуса ПАЗ «Вектор Next». Об этом сообщается на сайте автокомпании.

Автопроизводитель оснастил автодом двуспальной кроватью, размещённой в отдельной спальне, санузлом, душевой комнатой, кухней с мойкой и газовой плитой. Также в автокемпере есть гостиная. Здесь имеются кресла с ремнями безопасности, стол для приёма пищи, а также стиральная машинка, холодильник и микроволновая печь.

Отмечается, что для хранения питьевой и технической воды предусмотрены баки ёмкостью 80 литров.

Стоимость автокемпера равна 5,5 млн рублей. Из них 3,5 млн рублей — это цена самого ПАЗа.

Ранее китайская компания Wuling создала пятиместный автокемпер Zhengtu Cross-Border Journey. Он разработан на основе пикапа Zhengtu. Автодом оснащён складным навесом, ящиком для хранения грузов и пустой грузовой платформой.

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