Москва, , 10:35 — REGNUM Компания Chery представит в третьем квартале 2021 года на российском рынке рестайлинговую версию Chery Tiggo 7 Pro. Об этом сообщается на сайте «Авторевю».

Отмечается, что этот автомобиль пока не представлен даже в КНР. Актуальная версия Tiggo 7 Pro появилась на авторынке России совсем недавно — осенью прошлого года.

Кроме того, в третьем квартале запланированы продажи в РФ модернизированной модели Tiggo 4 Pro, которая уже прошла сертификацию и получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

В марте текущего года для российских покупателей станет доступен семиместный внедорожник Chery Tiggo 8 Pro с 1,6-литровым турбированным мотором TGDI нового поколения производительностью 186 «лошадей».

Ранее стало известно, что в 2021 году компания Chery выведет на российский авторынок полноприводную версию Tiggo 8 Plus. Здесь она получит к названию приставку Pro. В качестве агрегата у модели будет 254-сильный двухлитровый турбированный двигатель.

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