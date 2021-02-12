Москва, , 10:20 — REGNUM На стартовый комплекс космодрома Байконур доставили ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16», который полетит к Международной космической станции (МКС) 15 февраля. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Двенадцатого февраля ракета космического назначения была вывезена на стартовый комплекс площадки номер 31», — говорится на сайте госкорпорации.

Напомним, корабль «Прогресс МС-16» доставит на МКС около 1400 кг различного оборудования и материалов, 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, 600 кг топлива дозаправки, а также 420 литров питьевой воды системы «Родник».

Как передавало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в социальной сети сообщил, что лётные испытания ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» начнутся в середине 2023 года.

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