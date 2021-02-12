Стокгольм, 12 февраля 2021, 10:19 — REGNUM Шведская компания Micro представила концепт двухместного электромобиля Microlino. Об этом сообщается на сайте компании.
Отмечается, что это уже второй концепт электрокара Microlino, поэтому он получил приставку 2.0. Благодаря новым материалам корпуса кузов Microlino 2.0 стал более жестким и безопасным. При этом вес конструкции остался прежним.
Microlino — это гибрид мотоцикла и автомобиля. По данным компании, электрокар может вместить в себя «двух взрослых и три ящика с пивом». А без подзарядки он может проехать от 125 до 200 км.
На данный момент проходят тестовые испытания прототипа. Всего компания запланировала выпустить пять прототипов. Кроме того, к лету 2021 году компания Micro собирается зарегистрировать новый электрокар.
Стоимость Microlino в Европе может составить от 12 000 евро (1 075 170 рублей). Электрокар может составить конкуренцию Citroen Ami One.
Напомним, первый прототип Microlino был представлен в 2018 году.
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