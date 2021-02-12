Лондон, , 09:52 — REGNUM Компания Volkswagen представила в Великобритании электрокар ID 3 с новым базовым электромотором Pro. Об этом 12 февраля сообщает издание Autocar.

Электрокар ID 3 с мотором Pro доступен в комплектациях Life, Business и Family. За счет нового мотора цена электромобиля в базовой версии снизилась до 28 670 фунтов стерлингов (2 919 270 рублей).

Мощность нового электромотора составляет 143 л. с. и 199 Нм крутящего момента. С 0 до 100 км/ч электрокар с мотором Pro разгоняется за 9,6 секунды.

Запас хода на одном заряде аккумулятора составляет 260−263 миль (418−423 км) в зависимости от комплектации.

Более мощная версия ID 3 Pro Performance оснащается электродвигателем мощностью 201 л. с. и аккумулятором на 58 кВт-ч. С места до 100 км/ч такой электрокар разгоняется за 7,3 с.

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