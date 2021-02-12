Париж, , 09:34 — REGNUM Французский автопроизводитель Citroen представил рестайлинговый вариант компактного кроссовера C3 Aircross. Снимки с автомобилем распространила пресс-служба компании.

Модернизированный кроссовер C3 Aircross Пресс-служба Citroen

Новинка получила кардинально пересмотренный экстерьер и доработанный салон. У рестайлингового автомобиля другая лицевая часть кузова, выполненная в духе концепта CXperience. Модель получила обновленный бампер, а также модернизированную решётку радиатора и хромированные шевроны.

Что же касается салона, то здесь стоит отметить доработанную центральную консоль и новый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы на девять дюймов.

За доплату покупатель может получить беспроводную зарядную станцию для гаджетов, а также инновационный проекционный дисплей, парктроник, видеокамеру заднего обзора и множество других опций.

На европейском авторынке обновлённая модель появится в продаже уже в начале лета нынешнего года.

Ранее стало известно, что в России в марте 2021 года будет представлен фургон Citroen Berlingo второго поколения.

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