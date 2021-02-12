Токио, , 09:12 — REGNUM Японский автопроизводитель Infiniti обнародовал подробности о новом кроссовере Infiniti QX60 второго поколения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В технической части новинка будет похожа на новую модель Nissan Pathfinder. Так, QX60 получит такую же классическую коробку-«автомат».

Под капотом кроссовера автопроизводитель установит 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 производительностью 283 л. с. Агрегатироваться мотор будет с девятискоростной автоматической трансмиссией.

Для водителей предусмотрены пять режимов езды. Среди них есть спортивный вариант. Он предназначен для передвижения по заснеженным дорогам.

На данный момент автомобиль проходит дорожные испытания в Северной Америке. Новое поколение QX60 уже испытали в экстремальных условиях Долины смерти, где температура окружающей среды выше 50 градусов. Отмечается, что электроника авто с такими условиями эксплуатации справилась.

Ранее компания Infiniti вывела на российский авторынок рестайлинговый кроссовер Infiniti QX50. Главным новшеством у авто стал более современный мультимедийный комплекс InTouch с двумя дисплеями большого разрешения и улучшенной графикой.

Читайте также: Infiniti привезёт в Россию две новинки