Москва, , 08:55 — REGNUM Колесный танк на базе унифицированной бронированной платформы «Бумеранг» могут создать в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора ООО «Военно-промышленная компания» Александра Красовицкого.

Разработанная платформа «Бумеранг» применяется для создания бронетранспортеров, боевой машины пехоты (БМП), инженерной техники, санитарных автомобилей и другой бронетехники.

«Что касается возможности создания на этой базе колёсного танка, то это не проблема. Если нам будет поставлена такая задача — мы безусловно её выполним», — пообещал Красовицкий.

Колёсная формула «Бумеранга» — 8×8. Машина имеет турбированный дизельный силовой агрегат с автоматической трансмиссией. Дополнительная полезная нагрузка, которую может нести «Бумеранг» составляет около 7,5 т.

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