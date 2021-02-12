Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Контракты на разработку подводных беспилотных аппаратов в рамках проекта Manta Ray (MR) подписало Агентство перспективных оборонных проектов (DARPA) Минобороны США. Об этом сообщает пресс-службы организации.

«Проект Manta Ray направлен на разработку беспилотного подводного аппарата, который будет работать в течение длительного времени без необходимости в материально-технической поддержке или техническом обслуживании на месте», — сообщили в DARPA.

Проект направлен на решение таких задач, как эффективное управление энергопотреблением дронов, надёжности беспилотников, а также биообрастание, контроль коррозии, навигации и предотвращения подводных столкновений.

В начале нынешнего года был завершен первый этап проекта Manta Ray. По его окончанию контракты на проведение дальнейшей разработки подводных беспилотников получили фирмы Northrop Grumman Systems и Martin Defense Group.

Второй этап MR будет завершен к концу 2021 года.

Ранее стало известно, что в России в нынешнем году начнется тестирование подводного беспилотного комплекса «Посейдон» и тяжелой ракеты РС-28. Концептуальную модель подводного дрона «Посейдон» представили ещё в марте 2018 года.

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