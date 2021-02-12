Брюссель, 12 февраля 2021, 08:13 — REGNUM По итогам 2020 года самым популярным оттенком автомобильного кузова в странах Европы, Африки и Ближнего Востока стал белый цвет. Об этом сообщается в отчёте концерна BASF.
Согласно исследованию, в белый цвет окрашены 28% всех проданных машин в данных регионах. В Азиатско-Тихоокеанском регионе белые автомобили в прошлом году приобрели 48% автолюбителей.
На втором и третьем местах находятся серый и чёрный цвета соответственно. По разнообразию оттенков в 140 странах мира находится синий цвет — он представлен в 160 вариантах.
В Северной Америке за белым, чёрным и синим оттенками следуют красный и зелёный цвета. В исследовании отмечается, что если ранее в странах Северной Америки наиболее популярными были бежевый или коричневый цвета машин, то сейчас уже присматриваются к более холодным оттенкам.
Напомним, самым любимым цветом машины в России у автолюбителей является чёрный. Такой оттенок предпочёл каждый четвертый респондент (25%). На втором месте — белый цвет (15%), а на третьем — синий оттенок (13%).
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