Брюссель, , 08:13 — REGNUM По итогам 2020 года самым популярным оттенком автомобильного кузова в странах Европы, Африки и Ближнего Востока стал белый цвет. Об этом сообщается в отчёте концерна BASF.

Согласно исследованию, в белый цвет окрашены 28% всех проданных машин в данных регионах. В Азиатско-Тихоокеанском регионе белые автомобили в прошлом году приобрели 48% автолюбителей.

На втором и третьем местах находятся серый и чёрный цвета соответственно. По разнообразию оттенков в 140 странах мира находится синий цвет — он представлен в 160 вариантах.

В Северной Америке за белым, чёрным и синим оттенками следуют красный и зелёный цвета. В исследовании отмечается, что если ранее в странах Северной Америки наиболее популярными были бежевый или коричневый цвета машин, то сейчас уже присматриваются к более холодным оттенкам.

Напомним, самым любимым цветом машины в России у автолюбителей является чёрный. Такой оттенок предпочёл каждый четвертый респондент (25%). На втором месте — белый цвет (15%), а на третьем — синий оттенок (13%).

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