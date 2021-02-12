Исламабад, , 03:20 — REGNUM Учебный пуск крылатой ракеты Babur-1A, способной нести ядерный заряд и имеющей дальность 450 км, провели военные Пакистана. Об этом 11 февраля сообщается на сайте министерства обороны страны.

Отмечается, что изделие может с высокой точностью поражать цели на суше и на море. Пуск Babur-1A был осуществлен с наземной мобильной установки. Президент Пакистана Ариф Алви и глава пансионского правительства Имран Хан поздравили военных с успешными испытаниями ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля минобороны Китая объявило, что группа военных кораблей ВМС НОАК выдвинулась район в морской акватории вблизи пакистанского порта Карачи, где продут совместные военные учения Китая и Пакистана под названием «Мир-21».

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