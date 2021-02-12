Калифорния, , 08:18 — REGNUM Американская компания SpaceX готовится запустить 16 февраля два микроспутника Starlink, пишет 11 февраля CBS.

В SpaceX сообщили, что планируют продолжить еженедельные запуски Starlink, и как минимум два спутника отправят уже на следующей неделе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет посредством развертывания на околоземной орбите большого числа микроспутников массой до 500 кг.

По оценкам SpaceX, для реализации проекта необходимо осуществить запуск не менее 11 тыс. малых аппаратов. Их запуск и введение в эксплуатацию оцениваются в $10 млрд. Одним из инвесторов стала компания Google, которая ранее планировала реализовать аналогичный проект.