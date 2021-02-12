Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена должна разработать агрессивную и последовательную стратегию, чтобы отразить натиск растущей технологической мощи Китая, уверен Орит Френкель, исполнительный директор вашингтонской группы по защите интересов American Leadership Initiative. Об этом 11 февраля пишет Reuters.

Френкель уверен, что «администрация Байдена должна запустить комплексную стратегию в области цифровых технологий, которая повысит конкурентоспособность США и создаст рабочие места для сотрудников, которые были вытеснены автоматизацией».

«Белый дом должен обеспечить быстрый интернет всем штатам, помочь американским технологическим компаниям увеличить продажи за рубеж и занять лидирующие позиции в сфере цифровых технологий — или США проиграют Пекину». — написано в докладе, подготовленном American Leadership Initiative (ALI) 11 февраля.

Напомним, что ранее Даррелл Уэст, вице-президент и директор по исследованиям в области управления в вашингтонском аналитическом центре Brookings Institution, предположил, что при новом президенте США Байдене технологическая конкуренция между Китаем и США будет нарастать.

По словам Уэста, США будут вынуждены рассматривать рост китайских компаний и как их прогресс может повлияет на национальную безопасность США.