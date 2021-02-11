Прага, , 15:47 — REGNUM Компания Skoda представила первое изображение хэтчбека Fabia четвертого поколения. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба компании.

Fabia нового поколения Пресс-служба Skoda

Новинка базируется на платформе MQB-A0. Данная «тележка» поможет сделать кузов более жестким и позволит увеличить пространство внутри автомобиля. Кроме того, за счет новой платформы объем багажного отделения составит 50 литров.

Отмечается, что Fabia нового поколения, которая всегда оснащается передним приводом, будет оборудована механической коробкой передач или автоматической 7-ступенчатой коробкой передач DSG.

Напомним, в 2021 году компания Skoda расширит в России ассортимент двигателей модели Octavia и представит обновлённую модель Kodiaq.

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