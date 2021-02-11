Берлин, 11 февраля 2021, 14:33 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz официально представит в феврале обновлённую модель C-Class. Об этом сообщается на сайте Autocar.
Экстерьер новинки будет выполнен в духе моделей E‑ и S — Class. При этом длина автомобиля вырастет на 65 мм. Таким образом, салон машины станет просторнее.
Построен новой C-Class будет на «тележке» MRA. На этой платформе можно изготавливать как заднеприводные, так и полноприводные версии автомобиля.
Пока другой информации об автомобиле нет. Стоит отметить, что C-Class — это серия компактных представительских автомобилей. Она появилась в 1993 году. Первые машины C-Class изготавливались исключительно в кузовах седан и универсал.
Ранее специалисты компании Mercedes-Benz вывели на зимние испытания самую экстремальную версию внедорожника G-Class 4×4. Тесты авто прошли на заснеженных дорогах Швеции. G-Class получил большой дорожный просвет, внедорожные покрышки и массивные колёсные арки.
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