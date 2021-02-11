Москва, , 14:26 — REGNUM Запуск серийного производства подводного беспилотника «Сарма» планируется в 2024 году, заявил 11 февраля заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Александр Ведров.

По его словам, прототип строится совместно с конструкторским бюро «Лазурит». Срок сдачи прототипа — 2021 год, в 2022 году планируется перейти после испытаний к созданию головного образца.

«В 2023 году — силовые установки и аппаратура, которая будет завершать строительство (беспилотника). Серийное производство — 2024 год», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, новый морской беспилотник будет оснащен неядерным двигателем. Он должен будет обладать способностью преодолевать огромные расстояния без всплытия и без выхода на связь с космическими спутниками по данным собственной навигационной системы. Для уникального сверхдальнего подводного беспилотника уже выбрано название «Сарма» в честь мощных ветров озера Байкал.