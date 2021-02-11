Москва, , 13:53 — REGNUM Компания Renault представила в России кроссовер Duster нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Renault Duster

Новый Duster получил обновленный экстерьер и интерьер. Кроме того, у модели изменилась моторная линейка.

Габариты кроссовера также изменились. Renault Duster стал на 26 мм длиннее предшественника (4341 мм), а его колёсная база выросла до 2676 мм. Дорожный просвет также стал больше на 5 мм и теперь равен 210 мм.

Под капотом нового кроссовера 150-сильный мотор на 1,3 литра. Также в линейке агрегатов будет присутствовать 114-сильный движок на 1,6 литра.

Ранее румынская компания Dacia представила в Великобритании легкий коммерческий автомобиль Duster Commercial.

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