Берлин, , 13:34 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье AC Schnitzer создало спортивную версию Mini Electric. Об этом сообщается на сайте автокомпании.

Электрокар получил 19-дюймовые диски колёс, сплиттер под передним бампером и койловер (элемент автомобильной спортивной подвески). Благодаря модернизации авто может опускаться до 35 мм спереди и на 30 мм — сзади. Производительность модели равна 184 л. с.

Снаружи автомобиль выделяется логотипами AC Schnitzer и глухой крышкой вместо радиаторной решётки.

Ранее американская компания Blue Bird в США оснастила школьный автобус Vision 7,3-литровым мотором от Godzilla V8. Максимальная мощность агрегата равна 1114 «лошадей».

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