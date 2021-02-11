Кемерово, , 12:53 — REGNUM В Кемеровскую область поступила партия из 36 автобусов общей стоимостью более 300 миллионов рублей. Об этом сообщило региональное правительство.

Уточняется, что транспорт закуплен в рамках государственной программы «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса». 23 городских, семь пригородных и шесть междугородных автобусов выйдут на маршруты в 14 муниципалитетах.

«С начала 2019 года до 300-летия Кузбасса по разным программам в регион придёт 1100 новых автобусов. Большая часть поставок уже выполнена, — уточнил губернатор Сергей Цивилёв. — Общая стоимость сегодняшней партии — 308 миллионов рублей».

Всего на модернизацию автобусного парка из областного бюджета выделено семь миллиардов рублей. Автопарк планируют обновить на 60%