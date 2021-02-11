Лондон, , 12:56 — REGNUM Самая большая проблема, которая может возникнуть у владельцев электрокаров, это проблемы с литий-ионным аккумулятором. Об этом сообщают эксперты издания Autocar.

Отмечается, что производство автомобилей с электромотором схоже с тем, как производят обычные машины с двигателями внутреннего сгорания. При этом электрокары и традиционные машины испытывают и проверяют на безопасность одинаково.

«Если случится самое худшее, то крупнейшая из возможных проблема с литий-ионным аккумулятором. Если один из элементов будет поврежден и произойдет короткое замыкание, есть вероятность, что пожароопасный электролит может загореться, становясь все горячее из-за использования накопленной энергии и разогреется до 1000 градусов по Цельсию», — говорится в сообщении.

В случае распространения возгорания на остальные детали, может вспыхнуть огонь, который нельзя будет потушить. Придется ждать, когда пламя потухнет само.

Производители предусмотрели этот вариант, поэтому современные электромобили получили ударопрочную защиту, а сами аккумуляторы расположены подальше от зон возможных повреждений. Также электрокары сейчас оборудуют автоматическими системами, способными отключить неисправный блок в случае ДТП.

Ранее стало известно, что компания Porsche планирует представить новый электроуниверсал Taycan Cross Turismo.

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