Пекин, , 12:11 — REGNUM Компания Geely представит новый кроссовер Geely KX11, который станет самым большим автомобилем, созданным на модульной «тележке» CMA (Compact Modular Architecture). Об этом 11 февраля сообщается на сайте «Авторевю».

Платформа Geely KX11 разработана дочерней компанией Volvo. Габариты кроссовера сопоставимы с южнокорейской моделью Hyundai Santa Fe. Длина новинки составляет 4770 мм, а ширина — 1895 мм. При этом межосевое расстояние колёс у китайского авто больше на 80 мм и составляет 2845 мм.

Внешне KX11 схож с седаном Geely Preface лицевой частью. Здесь расположена вертикальная решётка радиатора. Автопроизводители оснастили модель колесными дисками диаметром от 18 до 20 дюймов.

В движение автомобиль будет приводить двухлитровый бензиновый турбированный мотор производительностью 218 л. с. Также будет доступен вариант с 238-сильным силовым агрегатом.

Напомним, в январе 2021 года компания Geely увеличила продажи своих машин по всему миру на 40% в годовом исчислении, до 156 326 экземпляров.

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