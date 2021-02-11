Москва, , 12:05 — REGNUM Минцифры России намерено сократить срок рассмотрения заявок на включение в реестр отечественного программного обеспечения (ПО) в два раза. Соответствующий проект постановления министерство разместило на портале проектов правовых актов.

Так, к обработке заявок предлагается привлечь специализированные экспертные организации, что ускорит процесс рассмотрения заявок.

Кроме того, документ вводит требование локализации к производителям ПО: техсредства, необходимые для выпуска, использования и обслуживания продуктов, а также исходный текст и объектный код должны располагаться на территории России.

Исключением является ПО, разработанное для внутреннего использования органами власти, государственными и коммерческими компаниями.

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Вместе с тем сохраняется требование к правообладателям российского ПО иметь контролирующих отечественных бенефициаров, что станет препятствием к попаданию в реестр ПО российских дочек иностранных вендоров.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России утвердило правила по обязательной предустановке отечественного программного обеспечения на электронные устройства в ноябре 2020 года.

Предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в Федеральной антимонопольной службе.

Ведомство, в частности, предлагает возложить ответственность по установке ПО на производителей устройств, которые смогут передать эту функцию другому участнику цепи поставки, например, продавцу. Предполагается, что инициатива будет реализована в период до 2023 года.

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