Абу-Даби, , 11:56 — REGNUM Отреставрированный плавающий транспортер LARC LX выставили в дубайском музее внедорожной техники (Off Road History Museum). Об этом сообщается на сайте Off Road History Museum.

LARC LX признан самой большой полноприводной машиной в мире.

Автомобиль был разработан для армии Соединённых Штатов. На вооружении ВС США он находился вплоть до 2001 года. По размерам плавающий транспортер сопоставим с двухэтажным домом. Его длина равна 19,1 м, ширина составляет 8,1 м, а высота — 5,9 м. На суше максимальная скорость автомобиля достигает 32 км/ч, а по воде — до 12 км/ч.

В качестве силового агрегата у машины установлены для каждого колеса судовые дизельные двигатели Detroit Diesel производительностью 265 л. с. каждый. По воде амфибию двигают два полуторалитровых винта. Расход дизеля у машины составляет более 140 литров в час.

Напомним, на данный момент самым маленьким серийным автомобилем на планете является британская модель одноместного Peel P50. Авто входит в Книгу рекордов Гиннесса. Его длина равна 1372 мм, а ширина — 991 мм.

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