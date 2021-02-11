Москва, , 11:33 — REGNUM В Москве на выставке инфраструктуры гражданской авиации (NAIS 2021) представлен новый перронный автобус МАЗ-271. Об этом сообщается на сайте Wroom.ru.

В отличие от городских автобусов МАЗ-271 выглядит весьма необычно. Его ширина составляет 3,2 м, а двери расположены с двух сторон. В салоне транспортного средства минимум кресел (от 8 до 14 штук) и ровный пол.

В движение МАЗ-271 приводит шестицилиндровый турбированный дизельный мотор от Mercedes рабочим объёмом 7,2 л производительностью 238 «лошадей». Крутящий момент силовой агрегат передаёт на передние колёса через шестиступенчатый «автомат» Allison.

Максимальная вместимость МАЗ-271 — 99 пассажиров. Перронный автобус также умеет наклоняться на один борт. Это уменьшает высоту подъёма на четыре сантиметра.

Первый в РФ экземпляр модели будет работать в омском аэропорту.

Напомним, выставка и форум NAIS проходят ежегодно при поддержке и участии Минтранса России и Росавиации. Мероприятие приурочено к Дню гражданской авиации. На выставке представители аэропортов и авиакомпаний России и зарубежья встречаются с регуляторами отрасли и производителями инфраструктуры для авиационной отрасли.

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