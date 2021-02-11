Берлин, , 10:52 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Porsche опубликовал снимки предсерийного универсала Taycan Cross Turismo с электрическим мотором. Фотографии авто распространила пресс-служба компании.

Предсерийный универсал Taycan Cross Turismo с электрическим мотором Пресс-служба Porsche

Концепт электроуниверсала был представлен ещё весной 2018 года на автомобильной выставке в Женеве.

Porsche планировал начать выпуск в 2019 году. Затем сроки были перенесены на 2020 год, но и эту дату компании пришлось сместить. Porsche планирует представить первый серийный электроуниверсал в течение ближайших двух месяцев (в конце марта или в начале апреля).

У европейских дилеров первые модели появятся летом нынешнего года. Ожидается, что универсалы Porsche Taycan Cross Turismo позднее появятся и в России.

Ранее компания Porsche приступила к дорожным испытаниям спортивного купе 911 Safari. Тесты проходят в немецком городе Цуффенхаузен. Ожидается, что на авторынке модель появится в 2021 году.

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