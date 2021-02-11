Москва, , 10:35 — REGNUM Как с минимальными затратами решить проблему запотевания стекол в машине рассказали опрошенные порталом «АвтоВзгляд» таксисты.

В магазинах продаются дорогостоящие средства от запотевания стекол. Однако таксисты знают более дешёвый способ создания аналогичного средства по более демократичной цене.

Если посмотреть на состав заводских средств от запотевания стекол, то можно обнаружить, что в их состав обязательно входят два компонента — спирт и глицерин. На их основе и создаётся самодельное средство для стекол. Для этого нужно смешать компоненты в пропорции один флакон глицерина к одной бутылке С2Н5ОН. Расходы на это средство не превысят 300 рублей.

Однако прежде чем обрабатывать «самопальным» средством стекла, необходимо их протереть газетой и ветошью. После процедуры нанесения смеси, надо проветрить салон.

Таким образом, таксисты ездят без малейших следов запотевания на стеклах и не тратят напрасно деньги на фирменные средства.

Ранее независимый автомобильный эксперт Дмитрий Попов порекомендовал автолюбителям в мороз перед запуском мотора немного «нагрузить» аккумулятор авто, включив фары на одну-две минуты.

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