Пекин, , 10:16 — REGNUM Китайская компания Roewe (принадлежит концерну SAIC) представила серийный вариант электрического кроссовера Roewe Marvel R. Об этом сообщается на сайте Autohome.

Новая модель создана на основе Marvel-X образца 2018 года. Длина новинки составляет 4,7 м. Внешне Roewe Marvel R отличается новым дизайном с узкой светодиодной головной оптикой и стильными 19-дюймовыми колесами. Фары кроссовера вмонтированы в бампер.

В заднеприводной версии колёса вращает 186-сильный электромотор. С ним авто набирает «сотню» за 7,9 с.

Полноприводная версия имеет дополнительный мотор на передней оси мощностью 116 л. с. Общая производительность двух двигателей составляет 302 л. с. (665 Нм). Эта версия электрокроссовера с 0 до 100 км/ч ускоряется за 4,8 с. Все версии автомобиля питаются от аккумулятора ёмкостью 69,9 кВт-ч, который обеспечивает дальность хода 505 км у заднеприводной версии и 460 км — у полноприводной (по циклу NEDC).

Напомним, по данным Китайской ассоциации легковых машин, в КНР продажи легковушек выросли в январе 2021 года на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте также: Alibaba и SAIC представили новый электроседан