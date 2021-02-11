Лондон, , 09:52 — REGNUM Компания Dacia представила в Великобритании легкий коммерческий автомобиль Duster Commercial. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фургон Duster Commercial основан на пассажирской модели Duster. Автомобиль предлагается в двух вариантах — Essential и Comfort.

В моторную линейку Duster Commercial входят мощные и эффективные бензиновые двигатели TCe и дизельные моторы Blue dCi. Дизельные версии доступны с двух — или четырехколесным приводом, что делает его универсальным для всех сезонов и любых ситуаций.

Объем пространства в грузовом отсеке составляет до 1,5 куб. м. Максимальная длина груза, который можно поместить в грузовой отсек, составляет 1557 мм, а максимальная ширина груза составляет 1247 мм.

Стоимость Dacia Duster Commercial в Великобритании составляет от 15 309 фунтов стерлингов (от 1 565 580 рублей).

Напомним, в январе 2021 года румынская компания Dacia представила концепт кроссовера под названием Bigster.

Читайте также: Ателье Prior Design представило свою версию Dacia Duster