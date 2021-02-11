Токио, , 09:12 — REGNUM Японская компания Nissan создала 9-местную версию NV300 Combi. Демонстрационное видео с авто размещено на YouTube-канале DPCcars.

Модель NV300 создана на основе фургона Renault Trafic. Для повышения комфорта салон NV300 был полностью обновлён. Внутренние сиденья могут быть сконфигурированы для пять, шести, восьми и девяти мест.

Новый NV300 выделяется жестким и динамичным внешним видом за счёт новой решетки радиатора. NV300 имеет новые передовые системы помощи при вождении, повышающие безопасность и комфорт.

В зависимости от комплектации новый NV300 теперь включает такие функции безопасности, как предупреждение о слепых зонах, предупреждение о выезде с полосы движения и распознавание дорожных знаков.

Новый NV300 имеет еще большую мощность. В линейке двигателей присутствуют агрегаты мощностью 110 л. с. (MT), 150 л. с. (MT & AT) и 170 л. с. (AT).

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в прошлом году российские автолюбители купили 56 352 машины марки Nissan — на 13% меньше, чем в 2019 году.

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