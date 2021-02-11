Берлин, , 08:55 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Opel представил пассажирский вариант фургона Combo-e Combo-e Life. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На авторынке Европы новинка появится осенью нынешнего года в двух вариантах колёсной базы — стандартной и удлиненной. В Великобритании будет продаваться только вариант XL.

В оснащение машины войдёт мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. За доплату покупатель может получить панорамную крышу и систему выбора режима движения.

За силовую составляющую авто отвечает электродвижок мощностью 134 л. с. Он питается от аккумулятора на 50 кВт-ч. Дальность хода Opel Combo-e Life равна 280 км.

Ранее стало известно, что в марте нынешнего года в России запустят сборку фургона Citroen Berlingo следующего поколения. Длина стандартного исполнения автомобиля будет составлять 4380 мм, а объём грузового отсека — 3,3 куб.м.

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