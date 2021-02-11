Лондон, , 08:32 — REGNUM Британская компания Land Rover недалеко от Полярного круга на севере Европы тестирует новую удлиненную версию Range Rover Evoque. Снимки с тестовым авто размещены на сайте Carscoops.

Удлинённая версия Range Rover Evoque Carscoops

Автомобиль облачён в камуфляжную плёнку. Вариант с длинной колесной базой имеет значительно более длинные задние двери, хотя на первый взгляд перемены трудно заметить. При этом дизайнеры сохранили покатую крышу.

Однако насколько длиннее эта конкретная модель не сообщается, но новинка однозначно получит более просторный интерьер. Это было одним из слабых мест модели — стандартная версия машины предлагает всего 859 мм места для ног на задних сиденьях. Большая длина колёсной базы позволит компании добавить третий ряд кресел. Это позволит Evoque конкурировать с Mercedes GLB.

Техническая часть модели пока не была рассекречена. Но ожидается, что в моторной линейке модели будет присутствовать 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который выдает 246 л. с. (365 Нм). Также модель может получить гибридные, подключаемые гибридные и дизельные силовые агрегаты.

Напомним, в прошлом году дилеры в России продали 7374 автомобиля компании Jaguar Land Rover. Это на 29% меньше, чем в 2019 году.

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