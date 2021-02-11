Лондон, , 08:16 — REGNUM Компания Ulemco из Великобритании создала первую в мире машину скорой помощи, работающую на водородных топливных элементах. Об этом сообщается на сайте компании.

«Этот проект является ключевой частью нашей стратегии по созданию автопарка с нулевым уровнем выбросов. Мы добиваемся того, чтобы лондонская служба скорой помощи NHS Trust (LAS) стала первой в мире национальной службой здравоохранения с нулевым уровнем выбросов», — заявил руководитель отдела стратегии и модернизации автопарка в LAS Крис Резерфорд.

Уже осенью нынешнего года тестовый образец водородного автомобиля появится у лондонской скорой помощи.

Отмечается, что на одной заправке водородом машина сможет проехать до 320 км, а её максимальная скорость составит 145 км/ч.

Спецавтомобиль имеет лёгкий кузов, установленный на низкорамном шасси. Машина рассчитана на 900 кг полезной нагрузки.

Ранее гендиректор компании «КамАЗ» Сергей Когогин сообщил, что в 2021 году автопроизводитель планирует заняться разработкой грузовиков и автобусов на водородном топливе.

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