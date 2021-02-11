Тегеран, , 07:56 — REGNUM 10 февраля иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) публично продемонстрировал три баллистические ракеты на площади Азади в западном Тегеране по случаю 42-й годовщины Исламской революции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Среди ракет, представленных на площади Азади, были Зольфагар Басир, Дезфул и Киам. Обладая дальностью полета 700 километров, «Зольфагар Басир» является новейшим флагманом воздушно-космических сил КСИР. Она имеет оптическую боеголовку и может поражать суда в море.

«Дезфул» — еще один представитель ракет с дальностью полета 1000 километров и является ракетой класса «земля-земля».

Имея дальность действия 800 километров, «Киам» имеет два вида, а именно Qiam-1 и Qiam-2, и обладает управляемой боеголовкой. Та же ракета была использована для удара по Айн-аль-Асаду, американской авиабазе в Ираке, когда силы США убили иранского генерала Касема Сулеймани.