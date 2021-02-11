Брюссель, , 07:57 — REGNUM Европейская комиссия по защите данных (EDPS) поддержала инициативу Европейского Союза касательно урезания власти таких интернет-гигантов США как Apple, Amazon, Alphabet unit Google и Facebook с помощью новых законов, а также предложила усилить защиту персональных данных пользователей. Об этом 10 февраля пишет Reuters.

Представители EDPS потребовали, чтобы интернет-компании США предоставили пользователям возможность самостоятельно выбирать, когда их персональные данные могут использоваться, а когда нет.

Прежде, чем новые законы EDPS утвердит Европейская комиссия, их необходимо обсудить со странами ЕС, этот процесс займет от 16 до 24 месяцев.

Напомним, что недовольные тем, что Facebook отправляет данные всех своих пользователей для обработки и анализа в США, вице-президент Европейской комиссии Маргрет Вестагер и комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в декабре прошлого года представили два законопроекта известных как Закон о цифровых услугах (DSA) и Закон о цифровых рынках: обеспечение справедливых и открытых цифровых рынков (DMA).

Таким образом, европейские государства «вцепились мертвой хваткой» и будут контролировать поведение всех цифровых компаний.