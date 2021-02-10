Вашингтон, , 15:44 — REGNUM Умельцы из Соединённых Штатов оснастили Lamborghini Aventador комплектом гусениц для комфортной езды по снежным трассам. Видео с авто размещено на YouTube-канале TheStradman.

Испытания вездехода проходили на заснеженной местности в американском штате Юта.

По словам владельца автомобиля, установленные на место колёс гусеницы увеличили нагрузку на насос гидроусилителя руля, рычаги подвески, сцепление и мотор. Команда испытателей почувствовала запах подгоревшего сцепления сразу же, как этот суперкар начал своё движение.

Водителю было не просто управлять вездеходом — из-под гусениц поднимались «брызги» снега, которые сильно ухудшали видимость для водителя.

Всё же к концу видео вездеход сломался.

Ранее компания Hyundai представила концепт беспилотного вездехода Tiger-X для экстремального бездорожья. Его можно было бы использовать не только для пассажирских перевозок, но и для доставки грузов в труднодоступные места.

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